Udinese – Una squadra che vuole sognare in grande: rassegna stampa

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Dopo qualche pareggio di troppo, adesso, bisogna rimettersi a giocare il proprio calcio e provare in tutti i modi a rialzarsi. Non sarà semplice, ma il prossimo avversario permette all'Udinese di cercare e trovare un rilancio definitivo.