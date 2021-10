Rassegna Stampa | Finalmente buone notizie / La squadra sorride

La società bianconera continua a lavorare intensamente sui campi d'allenamento. In questo momento mancano ancor diversi giocatori e la rosa non si può definire completa.

Il tecnico Luca Gotti sta cercando di applicare più toppe possibili in modo da fermare i buchi che si stanno creando per via degli infortuni. Finalmente però iniziano ad arrivare buone notizie.