Udinese | La squalifica di Walace apre due opzioni: una è Zarraga in regia

Per la prima volta da quando è tornato a Udine, Cioffi sarà costretto a rinunciare a uno dei suoi fedelissimi, Walace. Il brasiliano, da quando è subentrato il nuovo mister, non ha mai saltato un minuto di gioco. Ora però la squalifica per somma d'ammonizioni che scombina i piani tattici dei friulani.

Titolare inamovibile praticamente da quando è arrivato a Udine, Walace non ha un sostituto nel ruolo di regista: per sostituirlo, la Gazzetta dello Sport fa il nome di Zarraga, giocatore giubilato da Sottil dopo la prestazione con la Juventus e poco considerato anche da Cioffi, che finora gli ha concesso solamente 107 minuti in 8 apparizioni in cui lui, da mezzala, è riuscito anche a segnare. O lui o la retrocessione di Lovric da mezz'ala a regista. Vedremo quale sarà la scelta. Per la Lazio ci sarà invece capitan Pereyra, che da ieri è tornato in gruppo così come l’ex lungodegente Bijol.