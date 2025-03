Udinese News – Squalificati, indisponibili e diffidati: il bollettino

Alla metà della settimana corrente andiamo a scoprire gli squalificati, gli indisponibili e i diffidati della squadra bianconera

Lorenzo Focolari Redattore 26 marzo - 09:41

É tempo di preparativi per mister Runjaic, il quale ha iniziato a stilare la lista dei presenti e degli assenti in vista della sfida con l'Inter in programma per Domenica 30 Marzo al Meazza. Andiamo ad esaminare l'attuale bollettino dell'Udinese.

Nella sezione degli squalificati non vi è alcun nome, mentre per quanto riguarda gli indisponibili, oltre a Sava e Touré, ci sono anche Thauvin e Sanchez. I due sono in forte in dubbio adesso e soltanto i giorni ci diranno se guariranno dai loro infortuni in tempo per l'Inter.

La lista dei diffidati è tutt'altro che corta. Giannetti, Kristensen, Ehizibue, Lovric, e Payero sono i nomi a rischio squalifica. Restano solo in dubbio Thauvin e Sanchez che verranno analizzati giorno per giorno. Le ultime di mercato: Pozzo chiude per un ex Juve: affare da 5 milioni <<<