Rassegna Stampa | Sta per tornare il campionato / Le ultime

La vittoria contro il Sassuolo ha portato un'iniezione di fiducia tutt'altro che indifferente al team guidato dal tecnico Luca Gotti. Dopo otto partite finalmente la squadra è riuscita a togliersi il macigno dei tre punti. Ora per l'interesse di tutti è quello di riconfermare questo risultato .

L'occasione sarà Lunedì prossimo , quando la società bianconera se la vedrà allo Stadio Olimpico di Torino, contro la squadra granata allenata da Ivan Juric. Si tratterà di un impegno tutt'altro che facile, ma fino alla fine i bianconeri non hanno nessuna intenzione di mollare o lasciare qualcosa all'avversario

Intanto per poter vincere una partita così importante c'è bisogno di tutti, andiamo a vedere come procede il recupero degli infortunati in casa friulana. Importanti novità dal Bruseschi <<<