Stagione finita per Pussetto: “Tornerò più forte di prima”

UDINE – L’Udinese è uscito sconfitto dalla prima partita del nuovo anno, con i friulani che hanno fatto visita alla Juventus all’Allianz Stadium e ne sono usciti sconfitti per 4-1, in una partita dove gli uomini di Gotti hanno retto agli urti bianconeri fino al primo tempo. Oltre alla sconfitta, la partita contro la Juventus ha segnato anche un’altra tegola per la squadra. Dal campo infatti è uscito anzitempo Nacho Pussetto, che a seguito di uno scontro con Leonardo Bonucci ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro.

Il giocatore si è sottoposto ieri alla visita a Villa Stuart a Roma del professor Mariani, che ha deciso per l’operazione, svolta con successo già nella serata di ieri nella clinica romana: l’intervento per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro è andato bene, come confermato attraverso un comunicato apparso sul sito internet della squadra: “Udinese Calcio comunica che questo pomeriggio Ignacio Pussetto si è sottoposto con successo all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata effettuata, presso la clinica Villa Stuart di Roma, dal Professor Mariani. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo”

Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per iniziare la fase di riabilitazione, con Pussetto stesso che ha voluto ringraziare per tutti i messaggi arrivatigli e per rassicurare tutti i tifosi sulle sue condizioni: “La vita è piena di pietre sulla strada e questa sarà una in più, tornerò più forte e con più voglia che mai. Ringrazio a tutti per i vostri messaggi d’affetto ricevuti. Un abbraccio grande.”