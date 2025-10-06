News Udinese – Il confronto tra stagioni! I risultati dopo la sesta gara

Due stagioni messe a confronto nella loro prima parte: andiamo a vedere insieme i dati delle rispettive gare

Lorenzo Focolari Redattore 6 ottobre - 09:38

Dopo ben sei giornate di campionato è arrivata la seconda sosta per le pause nazionali. Davanti a tale stop scatta immediatamente l'analisi di confronto tra la squadra dello scorso anno e quella di questa stagione. Runjaic era sempre al timone ma con giocatori diversi soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

L'Udinese nel 2024/25 alla sesta giornata aveva realizzato la bellezza di 10 punti totali. Un pareggio, tre vittorie e due sconfitte per un totale di 9 goal fatti e 10 goal subiti. La posizione in classifica vedeva i bianconeri svettare all'ottavo posto.

L'avvio di quest'anno è piuttosto sottotono. Due pareggi, due vittorie e due sconfitte per un totale di 6 goal fatti e 9 goal subiti. Ciò porta alla 12esima posizione in classifica. Il sunto di questa analisi vede un'Udinese in fase di netto rodaggio capace difensivamente di stare sul pezzo in modo organizzato e fisico ma di avere delle difficoltà di realizzazione. Ciò porta a partite ancora più altalenanti rispetto allo scorso anno. Le ultime di mercato: Runjaic perde il titolarissimo: colpo del Milan <<<