Notizie Udinese – Stagioni a confronto: Runjaic sorprendente. Il dato

Tanti erano i dubbi legati all'Udinese in questa stagione calcistica. Alcuni non vedevano tante sicurezze dal momento che l'allenatore stesso era cambiato. Con il tempo le cose sono andate diversamente, sono arrivati giocatori come Sanchez a dare entusiasmo all'ambiente e in aggiunta il presidente Gino Pozzo ha dichiarato più volte il dovere di pensare all'Europa.