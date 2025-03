Udinese – Zanetti in silenzio stampa: nessuna dichiarazione per Sabato

Il tecnico degli scaligeri, Paolo Zanetti, non rilascerà nessuna dichiarazione per la partita di domani contro l'Udinese

Lorenzo Focolari Redattore 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 11:34)

È ormai quasi consuetudine per il tecnico gialloblù Paolo Zanetti non rilasciare dichiarazioni in conferenza stampa prima delle partite di campionato. Questa scelta si è già manifestata la settimana scorsa, in occasione del match contro il Bologna.

Anche questo fine settimana, in preparazione della sfida contro l'Udinese, ha deciso di mantenere il silenzio. Questa mattina si è svolto l'ultimo allenamento per il Verona, che poi partirà alla volta di Udine. Domani, alle 15, la squadra scenderà in campo per affrontare l'incontro.

La ragione di questo silenzio potrebbe avere tante motivazioni. L'obiettivo è lavorare sodo per rimanere in Serie A e la volontà del mister di voler dare tutto se stesso per il progetto è sempre stata chiara. Pertanto, non ci sarà alcuna presentazione della partita da parte di mister Zanetti; preferisce lasciare che sia il campo a parlare per lui e per la sua squadra.