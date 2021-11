Notizie Udinese – Standing ovation / Prestazione da top player

Andiamo ad analizzare nel dettaglio la prestazione di Gerard Deulofeu contro il Sassuolo. Il focus sul migliore in campo

Ieri, l' Udinese è uscita vittoriosa dal match contro il Sassuolo . I friulani hanno vinto per 3-2 grazie alle reti di Deulofeu, Beto e all'autogol di Frattesi. Mister Luca Gotti può sorridere e tranquillizzarsi: la sua panchina è al sicuro. Questo successo può essere l'inizio di un nuovo percorso. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la prestazione di un calciatore bianconero. Il milgiore in campo. Ecco chi è .

Gerard Deulofeu ha letteralmente trascinato la squadra alla vittoria. Non è un caso che senza di lui, il team friulano ha faticato e non poco. Esiste un'Udinese con Deulofeu ed una senza. Ieri, dopo appena otto minuti, lo spagnolo ha dato il via alle danze con un facile gol a porta semi vuota. Tuttavia, come affermato anche da Gotti nel post partita, l'ex Watford nel primo tempo è stato un pò troppo indeciso. E’ nella ripresa che l'attaccante ha dato il meglio di sè. Sfiora la doppietta con un bel tiro a giro. Inoltre, corre e lotta per tutto il tempo. Tecnicamente, non sbaglia nulla. Una vera spina nel fianco della difesa dei neroverdi. Tuttavia, adesso c'è bisogno di continuità.