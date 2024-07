News Udinese / Sorpresa Ferreira: starà a Runjaic deciderne il futuro

Il difensore è rimasto in Friuli e provvera a convincere il nuovo tecnico dei bianconeri nel ritiro in Austria

A sorpresa, tra i convocati dell’Udinese per la preparazione precampionato, c'è anche Joao Ferreira. Il terzino destro portoghese è arrivato in Friuli un anno fa dal Watford con la formula del prestito annuale. Inevitabile, quindi, aspettarsi un suo rientro a Londra al termine della stagione.

Joao Ferreira, invece, è al Bruseschi agli ordini del nuovo Mister Kosta Runjaic che valuterà se il difensore potrà essere inserito nel suo progetto tecnico. Ferreira ha dimostrato di poter giocare sia in difesa che in posizione più avanzata. Si giocherà le sue chance in Austria.