Udinese – Stasera il fischio d’inizio / Le decisioni dei tecnici: rassegna

L'Udinese è partita ieri pomeriggio per la Puglia, dove nel corso di questa serata dovrà affrontare uno dei team meno in forma del nostro campionato: il Lecce. Si prospetta una partita non semplice, visto che nelle ultime nove partite i giallorossi ne hanno vinta solo una e sono a caccia di punti fondamentali per la salvezza.

Il via della gara è programmato per il pre serata, si parla delle 18 e 30 di oggi. Un orario inusuale, ma che non permetterà a tutti i tifosi bianconeri di perdersi questo match. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutte le ultime notizie che arrivano in vista del match. Ecco la rassegna <<<