Udinese | “E’ stata la mano di Okoye”: la riserva che ha salvato i friulani

Uno degli sliding doors della stagione dell'Udinese è stato sicuramente il cambio in porta. Dopo una prima parte di stagione disastrosa da parte di Silvestri, Cioffi ha avuto il merito di lanciare Maduka Okoye. Il portiere nigeriano si era messo in luce in Coppa Italia contro il Cagliari e dopo l'ennesimo infortunio di Silvestri col Torino, Okoye si è preso la maglia da titolare e non la più lasciata.