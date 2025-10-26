Era dal 1° marzo scorso che l’Udinese non riusciva a vincere una partita al Bluenergy Stadium in Serie A (in quell'occasione, vinse 1-0 contro il Parma); da quel momento, i friulani avevano ottenuto tre pareggi e subito cinque sconfitte tra le mura amiche.
udinese
Udinese – Le statistiche del match al Bluenergy stadium
Era da febbraio scorso, nella sfida contro l’Empoli, che l’Udinese non realizzava almeno tre reti in un match di Serie A (3-0 in quel caso).
Jesper Karlström ha trovato la sua prima rete in Serie A alla 45ª apparizione, colpendo per la prima volta nello specchio in tutte le otto partite giocate finora in questo campionato.
Prima del gol di Jesper Karlström, l’Udinese non segnava per prima in una partita della massima serie dalla terza giornata di questo campionato, contro il Pisa, quando Iker Bravo segnò, contribuendo alla vittoria esterna dei friulani per 1-0.
Tre dei cinque giocatori che hanno segnato in Udinese-Lecce hanno realizzato il loro primo gol in Serie A in questo incontro (Jesper Karlström, Adam Buksa e Medon Berisha); l’ultima volta che almeno tre calciatori segnarono la loro prima rete nello stesso match risale al 29 ottobre 2023 in Cagliari-Frosinone.
Keinan Davis ha segnato almeno tre gol in un’unica stagione per la prima volta nella sua carriera nei cinque principali campionati europei.
Keinan Davis ha realizzato tre reti nelle otto partite di questa Serie A, lo stesso numero di gol che aveva collezionato in tutte le due stagioni precedenti del campionato con l’Udinese, giocate in 31 incontri.
Prima di Arthur Atta, l’ultimo calciatore dell’Udinese a poter vantare più di un assist in una singola sfida di Serie A era stato Gerard Deulofeu, lo scorso 18 settembre 2022, in casa contro l’Inter.
Prima di Medon Berisha – che ha realizzato il suo primo gol in Serie A – l’ultimo giocatore del Lecce a segnare su punizione diretta nel torneo era stato Nikola Krstovic, il 21 settembre 2024, contro il Parma.
Prima dell’incontro contro l’Udinese, soltanto in un'altra occasione il Lecce aveva segnato almeno due gol da fuori area in una singola partita nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2006/07): il 12 dicembre 2010, contro il Chievo (in quel caso segnarono Edward Ofere e Ignacio Piatti).
Maduka Okoye ha raggiunto un totale di 50 incontri indossando il kit dell’Udinese nelle varie competizioni. Le ultime di mercato: Iker Bravo verso l’addio? Parla Runjaic<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA