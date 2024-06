Notizie Udinese | La stellina Asante in prestito in Lega Pro: il punto

La dirigenza bianconera ha deciso per mandare in prestito il talentino classe '04 per fare esperienza per poi tornare alle base

Dopo la festa per la promozione in Primavera 1, in casa Udinese è tempo di gestire le varie situazioni dei giovani talentini bianconeri. L'obiettivo della società è di puntare comunque su una squadra giovane anche per la massima serie. Anche se il limite è fino ai classe 2005, la maggior parte della rosa sarà formata da 2006 e 2007 .

Tra i talenti pronti a partire in prestito per fare esperienza c'è Raymond Asante. L'attaccante classe 2004 è stato il trascinatore dei friulani in questa stagione con 21 gol e 12 assist in 32 presenze. Per lui l'idea della dirigenza è quella di fargli accumulare minutaggio tra i professionisti e per questo motivo è possibile che venga ceduto in prestito in una squadra di Lega Pro. Al momento non ci sono club che hanno l'accordo con l'attaccante ghanese ma l'Udinese valuterà la destinazione migliore per Asante che ora deve dimostrare il suo talento anche "tra i grandi".