News Udinese, stop per un difensore e possibile stagione finita

Brutte notizie in casa Udinese. Arrivano guai sera in vista del rush finale. Infatti, la società, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che Lautaro Giannetti ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Con poche partite ancora da disputare, l’argentino potrebbe aver finito in anticipo la stagione. La nota del club friulano: