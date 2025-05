News Udinese – La storia della prima qualificazione in Champions League

Proprio oggi l'Udinese di Spalletti raggiungeva la qualificazione in Champions League per la prima volta nella storia

Esattamente venti anni fa, l'Udinese affrontava una delle partite più significative della propria storia. È l'ultima giornata di campionato e la classifica è la seguente: Udinese quarta con 61 punti, Sampdoria quinta con 60 . Rimanere davanti ai blucerchiati significherebbe ottenere la qualificazione alla Champions League per la prima volta nella propria storia. Allo Stadio Friuli , si trova il Milan , che è reduce dalla finale di quella medesima competizione.

La squadra di Spalletti ha bisogno di una vittoria per essere tranquilla; in caso contrario, deve rimanere attenta a Bologna, dove gioca la Sampdoria. Tuttavia, il grande problema è che il gol tarda ad arrivare, nonostante il Milan stia disputando una partita onesta. A dissipare le preoccupazioni ci pensa David Di Michele, che poco prima dell'ora di gioco supera Dida. È tutto risolto? No. A cinque minuti dal termine, un cross impreciso di Serginho sorprende il giovane Handanovic e riporta l'attenzione su Bologna, dove il punteggio con la Sampdoria è ancora 0-0. Al termine della gara, i calciatori si radunano attorno alla radiolina, aspettando la conclusione dell'altra partita; a un certo punto, il gruppo di persone si entusiasma: è Champions League!