Notizie Udinese / Stramaccioni: “I friulani devono partire a razzo”

Tra i papabili sostituti di Cioffi era stato preso in considerazione anche Andrea Stramaccioni. L'ex allenatore proprio dell'Udinese ed ora commentatore tecnico per Dazn, ha parlato ai microfoni di Tele Radio Stereo del recupero che i bianconeri disputeranno domani contro la Roma.

“È difficile impostare 18 minuti, non ci sono calcoli, devi partire forte. L’Udinese non può perdere questa partita, è coinvolta nella lotta salvezza, anche se ha giocatori di valore internazionale. Credo che l’Udinese partirà per non perderla, motivo per cui la Roma dovrà accelerare dal primo minuto, che non è facile. C’è un’altra Udinese, penso che giocheranno a tre. La Roma deve ricominciare da dove si è interrotta, con la stessa intensità e mentalità. Con la sconfitta col Bologna il pareggio incide meno, una vittoria sarebbe tanta roba anche se è difficile”.