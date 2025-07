Udinese News – Matchday contro lo Strasburgo alle ore 18:00: il punto

Nuova partita amichevole stasera a Mittersill per l’Udinese. L’avversario sarà lo Strasburgo alle 18. I giornali descrivono l’incontro come un test importante per la squadra di Runjaic, utile a verificare le condizioni generali dei bianconeri, che si presenteranno sul campo ancora non al completo poiché non sono stati ancora ingaggiati i giocatori necessari a colmare il vuoto lasciato da Bijol e Lucca.