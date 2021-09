(Live) Udinese-Dolomiti / Ecco dove vedere in streaming (gratis) il match!

E' tutto pronto. Alle 16 l'Udinese di Luca Gotti scenderà in campo contro l'AC Dolomiti Bellunesi. Finalmente vedremo tutti i nuovi acquisti

Tra poco scenderà in campo l'Udinese. Il fischio d'inizio è stato fissato alle ore 16:00. I bianconeri accoglieranno alla Dacia Arena l'AC Dolomiti Bellunesi. Perché quest'amichevole? Innanzitutto perché non bisogna mai distrarsi e perdere la concentrazione. L'inizio di campionato dei bianconeri è stato scoppiettante e tutti ci auguriamo che possa rimanere tale. Ma qual è il vero motivo dell'organizzazione di un'amichevole a campionato in corso? Facile! L'Udinese ha appena chiuso la sessione estiva di mercato con 7 nuovi innesti. Adesso la concorrenza è elevata e Luca Gotti ha bisogno di testare i suoi nuovi ragazzi. Tutti gli occhi saranno puntati principalmente su Beto e Success. Ma arriviamo al dunque. Ecco dove vedere legalmente e in diretta il match.

Non devi far altro che copiare e incollare il link nel motore di ricerca che preferisci. C'è grande attesa, curiosità e trepidazione. L'Udinese sta facendo molto bene in campionato. Prima il pareggio contro la Vecchia Signora che per poco non "rischia" di trasformarsi in una clamorosa rimonta. Poi la vittoria a mani basse contro il Venezia. Adesso, però, il calendario di settembre ha deciso di non sorridere ai bianconeri. I prossimi appuntamenti sono i seguenti: si riparte volando in Liguria alla corte dello Spezia. La volta dopo i ragazzi di Gotti accoglieranno i partenopei di Spalletti alla Dacia Arena. Dopo tocca ai giallorossi di Mourinho e l'ultima partita di settembre si disputerà al Franchi contro la Viola guidata da Vincenzo Italiano. Ma non finisce qui.