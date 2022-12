Notizie Udinese | L’ex Stryger Larsen ai saluti: lascerà il Trabzonspor

L'ex esterno dei friulani è ai ferri corti con l'attuale club in Turchia. Potrebbe lasciare Trebisonda già durante la sessione invernale

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Al momento ci sono ancora ben quattro amichevoli prima di far parlare il campo con il ritorno del torneo nazionale. Il prossimo match è in programma proprio domani pomeriggio e si sta parlando di una partita dal grande valore internazionale. Nel frattempo un ex bianconero è ai ferri corti con l'attuale club in cui milita da agosto.

Sembra essere arrivata al capolinea l'avventura di Jens Stryger Larsen nella Superlig turca. L'ex difensore danese dei bianconeri era stato prelevato a titolo gratuito dal Trabzonspor a luglio, firmando un contratto fino al 2025. Tuttavia, come riportano alcuni media turchi, dopo soli sei mesi, il terzino non avrebbe convinto a pieno il tecnico Abdullah Avci, il quale negli ultimi tempi ha incontrato il presidente per parlare della rosa e di comune accordo è stato deciso che verrà ceduto a gennaio a causa del rendimento non all'altezza.

Stryger con la valigia in mano — Su quella fascia inoltre dovrebbe rientrare a breve dall'infortunio Bruno Peres, il quale per il tecnico turco sarebbe una soluzione più apprezzata. Sebbene Stryger Larsen sia stato impegnato con la propria nazionale al Mondiale in Qatar, non ha brillato, quindi in caso di offerta congrua il Trabzonspor lo cederà durante la finestra invernale. Nelle ultime ore si è parlato di un sondaggio di Brondby e Malmo, pronte ad accoglierlo per farlo tornare nuovamente a casa in Danimarca.