News Udinese | Su Bijol piombano club di Premier e Bundesliga

Negli ultimi giorni anche top club inglesi e tedeschi hanno preso contatti per il centrale sloveno dei bianconeri

Come rivela il giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, sul classe 1999 si registrano gli interessi di alcuni club di Bundesliga e di Premier League. In Germania, Stoccarda e Wolfsburg sono le squadre che hanno fatto un primo sondaggio esplorativo, mentre in Inghilterra l'interesse del Nottingham Forrest si aggiunge a quello già noto dell'Aston Villa.