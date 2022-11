Notizie Udinese – Success o Beto? / Una nuova idea prende forma

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Le ultime sul ballottaggio che tiene banco dall'inizio della stagione

Redazione

La squadra bianconera sta attraversando un momento difficile in campionato, nelle ultime giornate non sono arrivate grandi prestazioni e soprattutto manca la vittoria. Da più di un mese che la società guidata da Andrea Sottil sembra essersi completamente dimenticata come si vince. Prima i pareggi contro l'Atalanta e la Lazio e poi la sconfitta con Torino e Monza sembrano aver destabilizzato un minimo l'ambiente. Infatti la squadra non è riuscita a raccogliere molto dal match contro la Cremonese e il Lecce, quando i sei punti in due partite erano più che fattibili. Nelle prossime ore ci sarà la sfida allo Spezia. Il mister pensa ad un nuovo tipo di attacco.

Sicuramente l'idea che stiamo per raccontare è del tutto ipotetica, ma contro il Lecce ha sicuramente dato gli effetti sperati. L'anno scorso sono stati provati pochissime volte assieme, ma sembrano essere fatti uno per l'altro. Stiamo parlando di Isaac Success e Beto. L'idea è quello di un possibile tandem. Entrambi possono fare una coppia d'attacco veramente esplosiva che fa della velocità e della strapotenza fisica il suo cavallo di battaglia. A questo punto, però, bisognerebbe mettere fuori un giocatore come Gerard Deulofeu che in questo momento è pressoché insostituibile. Oppure c'è anche un'altra possibile soluzione.

Una nuova idea — La possibile idea è quella di scendere in campo con un 3-4-2-1 proprio come il Torino di Ivan Juric che nonostante un modulo offensivo riesce (grazie al sacrifico dei trequartisti) ad avere una squadra compatta, ma allo stesso tempo pericolosissima in attacco. In questo modo nessuno si sposterebbe dal suo raggio d'azione e soprattutto ci sarebbe l'opportunità di mettere in crisi tutte le difese. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera. Il mercato si sta infuocando, ecco i dettagli e le squadre interessate a Gerard Deulofeu <<<