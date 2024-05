Udinese-Napoli | Success: “Devo sfruttare il tempo che ho a disposizione”

Erano passati 13 mesi senza gol, ora finalmente una gioia importante: "E' sempre difficile per un attaccante, ho lavorato per migliorare e per migliorare l'apporto alla squadra, perché questo non è un gioco individuale. Devo sfruttare questi 20/25 minuti che mi sono concessi per ritagliarmi più spazio". Sul significato di lottare per questa maglia con una classifica così complicata: "E' una maglia molto importante. Siamo forti mentalmente, nelle ultime 3 partite faremo il massimo per ottenere il successo".