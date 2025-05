Udinese – Lucca suona la carica sui social per il finale di stagione

È iniziato il countdown per Lorenzo Lucca, che dopo aver saltato le ultime tre partite di campionato contro Torino, Bologna e Cagliari, è finalmente pronto a tornare in campo con l'Udinese. L'attaccante di Moncalieri ha condiviso su Instagram una foto in cui palleggia al Bruseschi, accompagnandola con la didascalia: “Sono tornato nuovo, di nuovo, per finire il lavoro”.