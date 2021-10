Notizie Udinese – Larsen: ”Cessione? Sono stato chiaro. Sul futuro…”

Dal ritiro della nazionale danese, Jens Stryger Larsen ha parlato sia del suo futuro, ma anche della sua mancata cessione in estate

Prima di spiegare le sue future intenzioni, Larsen ha spiegato perchè non è andato via la scorsa estate. ''C'erano diverse squadre che erano interessate a me, ma il mio trasferimento non dipende solo dalla mia volontà. Ci sono vari aspetti che entrano in gioco in un trasferimento, e non sempre quello che si potrebbe desiderare, accade. Si devono incastrare diverse situazioni e dievrsi fattori, ma la cosa principale è che tutti devono essere d'accordo. Il mio contratto scade a fine giugno. Vedremo cosa accadrà da quel giorno in poi'' - prosegue il danese - ''La scorsa estate sono stato chiaro. Volevo andare via e l'ho detto. Tuttavia, non ci sono state le condizioni per una mia cessione e sono ancora qui. Perciò adesso mi concentro sul fatto che mi resta meno di un anno, poi vedremo cosa succede. Non ho ancora preso una decisione. In questo momento sono all'Udinese e voglio fare del mio meglio per il club e per onorare l'ultimo anno di contratto. Ma non finisce qui.