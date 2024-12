Udinese News – La Supercoppa Europea ad Udine? Ecco la verità

Quando pensate alla Supercoppa Europea viene in mente l'evento più importante sul calcio ad Agosto, ma non solo visto che tendenzialmente si giocava nella splendida cornice dello Stade Louis II di Monaco. Dalle prossime stagioni, però, la musica potrebbe cambiare, visto che una società del nostro calcio punta ad avere questo torneo in casa.

Il team è proprio l'Udinese. La società gestita dalla famiglia Pozzo vuole fare il possibile per portare un evento di questo tipo in Italia, più precisamente in Friuli Venezia Giulia. Non sarà assolutamente semplice, visto che la concorrenza c'è ed è anche di primo livello, ma mai dire mai. Logicamente l'Europa prenderebbe in considerazione la candidatura visto che Udine è proprio al centro dell'Europa e di conseguenza facilmente raggiungibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il punto sull'affare Bijol <<<