Notizie Udinese – Svelati gli orari delle prime due giornate di Serie A

Quando gioca l'Udinese

Sicuramente, i friulani non avranno un inizio di Serie A facile. Nelle prime cinque giornate, i ragazzi di Gotti dorvanno affrontare Vecchia Signora, Napoli e Roma. Nel mezzo, le gare contro Venezia e Spezia. Il campionato dell'Udinese inizierà ufficialmente domenica 22 agosto alle ore 18.30. Il match sarà visibile solo su DAZN. Il ritorno di Allegri in panchina darà sicuramente una spinta in più ai bianconeri di Torino, ma c'è un precedente interessante. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate alla prima giornata, il club piemontese venne sconfitto in casa per 0-1 grazie al gol decisivo di Cyril Thereau. I tifosi friulani sperano che tra un mese succeda la stessa cosa. Ma vediamo la data e l'orario della gara contro il Venezia.