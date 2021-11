Notizie Udinese – Svelato l’aribitro per il match contro il Genoa

Domenica, l'Udinese affronterà il Genoa alla Dacia Arena. La Lega Serie A ha svelato l'arbitro che dirigerà l'incontro

Sarà Francesco Meraviglia, della sezione di Pistoia, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena domenica 28 novembre alle 12:30. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Scatragli e Muto e dal quarto uomo Minelli. Al Var Mazzoleni, mentre all'Avar Carbone. Il signor Meraviglia non ha mai diretto l'Udinese, mentre ha arbitrato il Genoa una volta, in occasione del suo esordio in Serie A, il 22 maggio 2021. In questa stagione, il fischietto toscano è stato impegnato in cinque gare di Serie B. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di mister Luca Gotti e Andrij Shevchenko.