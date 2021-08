Notizie Udinese – Svelato l’arbitro: non ci crederete, ma…

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà la gara dell'Udinese

Manca sempre meno all' esordio in campionato. Tra due giorni ritorna la Serie A. I tifosi dell'Udinese dovranno aspettare un giorno in più per rivedere i loro beniamini in campo. Come ormai ben noto, i ragazzi di Gotti, ospiteranno domenica alle 18:30 la Vecchia Signora. Sarà una sfida difficilissima, ma i friulani non partiranno di certo battuti. Nelle ultime sfide tra le due squadre giocate alla Dacia Arena, i padroni di casa hanno sempre messo in difficoltà i piemontesi. Vediamo se ci riusciranno anche questa volta. Nel frattempo, l'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dell' Udinese.

Designazione arbitrale

Sarà Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena domenica 22 agosto alle 18:30. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Paganessi e Longo e dal quarto uomo Prontera. Al Var Mariani, mentre all'Avar Carbone. Il signor Pezzuto non ha mai diretto una partita dell'Udinese, mentre i piemontesi li ha già incontrati lo scorso 27 gennaio, quando i ragazzi di Pirlo hanno superato la Spal per 4-0 in Coppa Italia. In attesa di questo importante match, vediamo come la società friulana si sta muovendo sul mercato.

Mercato in entrata

Sono giorni, anzi ore caldissime. Il 31 agosto si sta avvicinando e l'Udinese deve ancora completare la rosa. Novità importanti giungono da Londra. Isaac Success del Watford sembra essere ad un passo. Potrebbe essere lui il tanto richiesto rinforzo in attacco da mister Luca Gotti. Oltre al nigeriano, dovrebbe arrivare anche un altro colpo. Si sono riaperte incredibilmente le porte per Lucas Alario. I tifosi sono già in fermento. Per quanto riguarda la difesa, oltre allo scambio Rodrigo Becao-Lyanco, Pierpaolo Marino sta lavorando anche su un altro nome, già accostato ai bianconeri. Ecco di chi stiamo parlando <<<