Udinese-Tabor Sezana / Formazioni ufficiali: finalmente Success

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Tabor Sezana. Scopriamo insieme le scelte di mister Luca Gotti

La sosta per le Nazionali arriva nel momento giusto. Nelle ultime partite, l' Udinese è apparsa leggermente stanca. Non a caso, i bianconeri hanno conquistato un punto in quattro gare. Durante questa pausa i friulani potranno sia ricaricare le energie, ma anche assimilare meglio i meccanismi del nuovo modulo. Per non perdere troppo il ritmo partita, la società ha organizzato un'amichevole contro il Tabor Sezana, squadra che milita nella Serie A slovena. A circa un'ora dal calcio d'inizio sono uscite le formazioni ufficiali della gara. Scopriamo le scelte dei due mister.

Come già anticipato ieri, Gotti decide di schierare la difesa a quattro. In porta non c'è il titolare Silvestri. Spazio a Padelli. Linea difensiva composta da Soppy, Samir, De Maio e Zeegelaar. A centrocampo agirà il duo Arslan-Makengo. Walace partirà dalla panchina. A guidare l'attacco ci sarà Beto, coadiuvato da Samardzic, Forestieri e Success. Anche se l'avversario non sarà di alto livello, il nigeriano avrà comunque l'occasione per dimostrare il suo valore e la sua tenuta fisica. In panchina, Gotti avrà a disposizione tantissimi giocatori della primavera, tra cui Maset e Fedrizzi. Presenti anche el tucu Pereyra e Rodrigo Becao. Possibile minutaggio anche per l'ultimo acquisto, il portiere Antonio Santurro. Indisponibili Nehuen Perez, Gerard Deulofeu, Nacho Pussetto e Mato Jajalo. Il calcio d 'inizio è fissato per le ore 15. Si gioca al Bruseschi. Il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà possibile vederlo su Udinese Tv o in streaming sul sito www.udinesetv.it.