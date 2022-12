Udinese-Tabor Sezana | Amichevole slovena: sabato alle ore 15:00

Dopo aver annunciato l'amichevole contro il West Ham, ecco che l'Udinese ha appena ufficializzato l'amichevole prevista per domani, sabato 3 dicembre, alle ore 15:00 contro il Tabor Sezana (club attualmente decimo in un campionato con 10 squadre). E' arrivato il momento di tornare a fare sul serio per farsi trovare al 100% per la ripresa del campionato. Il match si svolgerà a porte chiuse e sarà visibile anche su Udinese tv.