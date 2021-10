Udinese–Tabor Sezana / Il top e flop dell’amichevole

Scopri assieme a noi il top ed il flop dell'amichevole tra Udinese e Tabor Sezana. Ci sono state delle sorprese

Vince, ma senza convincere l' Udinese nell'amichevole contro gli sloveni del Tabor Sezana. Al Bruseschi, i ragazzi di Gotti sono stati sotto per ben settanta minuti. Fortunatamente, il rigore di Pereyra e la rete (al 90') di Beto hanno ribaltato il risultato. La vittoria, chiunque sia l'avversario, fa sempre bene. Da domani, i bianconeri saranno concentrati sul match di domenica prossima contro il Bologna. Ma andiamo a vedere nello specifico il migliore ed il peggiore in campo di quet'amichevole.

Avremmo potuto mettere gli autori del gol, invece vogliamo assegnare il premio di MVP a Lazar Samardzic. Ogni volta che il tedesco tocca palla è una gioia per gli occhi. Ha uno strapotere tecnico evidente. Oggi, si è reso protagonista di colpi di tacco, doppi passi e tante altre giocate sopraffine. Davanti, l'Udinese ha tanti giocatori di qualità, ma un talento del genere non può restare in panchina. Gotti lo sa bene ed in vista delle prossima gare, l'ex Lipsia potrebbe avere maggiore minutaggio. Menzione speciale per Brandon Soppy. Il francese ha corso dal primo all'ultimo minuto ed alla fine ha realizzato l'assist per il gol vittoria di Beto. Andiamo a vedere il flop del match.