Notizie Udinese, Tajani allo Stadium: “I bianconeri meritano di stare in A”

"Questo stadio meraviglioso che ci accoglie è il Bernabeu del Nordest. Ringrazio l’Udinese per averci ospitati, incrocio le dita per voi, una grande squadra con una grande tradizione merita di stare dove sta". Dichiarazioni di facciata? Non sta a noi fare le conclusioni. Restano delle parole forti che danno lustro ad una squadra che deve mantenere la categoria come fatto nelle ultime 30 stagioni.