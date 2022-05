News Udinese – Ora o mai più / Ecco il tandem d’attacco per domenica

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Tutti i dettagli sull'ultima giornata

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una partita tutt'altro che da sottovalutare. Dall'altra parte ci sarà una società agguerrita e che dovrà fare la differenza a tutti i costi. Non possono essere accettati o visti dei passi falsi visto che gli avversari si giocano la salvezza e di conseguenza la permanenza nella massima serie per un'altra stagione. La squadra guidata da Gabriele Cioffi vuole continuare a fare bene e sorprendere tutti gli avversari come fatto negli ultimi mesi. La situazione è tutt'altro che scontata, ma c'è interesse nel fare bene e dare il massimo. Intanto andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte di formazione da parte del mister bianconero .

Da quando hanno dato un forfait a tempo indeterminato sia il portoghese Beto che il centravanti nigeriano Isaac Success, tutta la squadra deve fare meno di un peso offensivo non indifferente . Sarà difficile fare a meno di loro anche durante l'ultimo match di questa stagione, ma bisogna andare avanti e di conseguenza continuare con le alternative dell'ultimo periodo. Il mister sa che può fare riferimento su due attaccanti con parecchia esperienza nel nostro campionato e pronti per fare la differenza. Parte l'ultimo ballottaggio della stagione .

Il duello iniziale è sempre il solito, stiamo parlando di Ignacio Pussetto e Ilja Nestorovski. Solo uno dei due potrà scendere come titolare sul campo da gioco domani sera. Stiamo parlando di una situazione tutt'altro che semplice, visto che l'argentino non sta rendendo al meglio nell'ultimo periodo ed il macedone si trova all'ultimo incontro in maglia friulana. Al momento sembra favorito l'ex Watford, ma tutto potrebbe ancora cambiare.