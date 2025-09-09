Notizie Udinese – Runjaic vuole il nuovo tandem offensivo! Le ultime

Il tecnico tedesco sta provando Zaniolo e Davis in attacco per alzare il livello di pericolosità negli ultimi metri di gioco

Lorenzo Focolari Redattore 9 settembre - 10:24

Sosta utile anche per Runjaic, che ha analizzato i nuovi giocatori e ha testato le migliori strategie tattiche per valorizzarli al meglio. Ieri, durante il ritorno agli allenamenti, si è dedicato a stabilire le tre posizioni in cui Zaniolo può risultare prezioso per l’Udinese. La prima, ovviamente, è quella di attaccante di supporto nel 3-5-2, dove Zaniolo ha collaborato anche ieri con Keinan Davis, prendendo il posto del convincente Vakoun Bayo, apparso a San Siro contro l’Inter, prima di partire per la nazionale.

Runjaic sta quindi pensando a un Zaniolo che parta largo concedendo ampia libertà al suo estro creativo, considerando che in carriera ha collezionato 29 presenze come seconda punta, con un totale di 9 gol e 4 assist. Questa è chiaramente la posizione in cui il nuovo numero 10 bianconero potrebbe debuttare a Pisa, sebbene probabilmente in un secondo momento, dato il ritardo nella brillantezza mostrata nei primi test atletici.

Runjaic lo considera anche come mezz'ala. È difficile immaginare Zaniolo e Arthur Atta come centrocampisti centrali, ma l'idea interessante è sicuramente "in evoluzione" per mister Kosta, il quale spera di vederlo al meglio anche per schierare Zaniolo come esterno destro nel 4-4-2, con Zanoli come terzino alle sue spalle. Solo il tempo rivelerà quando e come, ma intanto Runjaic ha fatto intendere che punterà sul suo talento da rilanciare.