News Udinese – Tardelli chiaro: “Anche i bianconeri rischiano di scendere”

Marco Tardelli è molto chiaro sul momento che sta vivendo la squadra bianconera e soprattutto sulla lotta per non retrocedere che farà emozionare fino alla fine del campionato. Ecco le sue dichiarazioni.

"Chi rischia di retrocedere? Credo il Sassuolo, mentre per la Salernitana penso non ci sia già più nulla da fare. Perchè rischia il Sassuolo? Per i motivi che già ha espresso Sebino, che sono reali e concreti. Ma attenzione, perchè a mio parere potrebbe rischiare anche l'Udinese." L'ex mister ripone poche aspettative nei confronti della squadra di Gabriele Cioffi, vedremo se già a partire da questo lunedì le sue aspettative saranno smentite.