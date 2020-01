Tavian: “Il Parma troverà una squadra diversa”

Mister, continuiamo su una buona scia di prestazioni

Con il Milan è stata una delle migliori partite dell’ultimo anno, ma questo non toglie che abbiamo commesso errori

Purtroppo è mancato il risultato

Dobbiamo far tesoro degli errori commessi sia in fase offensiva che difensiva, non possiamo continuare a regalare.

Con il Parma all’andata non è andata molto bene

Il Parma è una squadra da prendere con le molle, loro giocano sulle ripartenze ma troveranno un’Udinese molto più aggressiva, sarà una gara diversa rispetto all’andata e speriamo per una volta di avere la fortuna dalla nostra parte

Mercato?

Posso aspettarmi qualcosa in entrata sulla fascia e qualche uscita, ma non grossi movimenti, la rosa è già competitiva