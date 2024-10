UDINESE NEWS | Il team torna al lavoro sotto Runjaic: rassegna stampa

Finita la pausa per tutti i non partenti con la propria nazionale e si torna sul campo da gioco per preparare nel migliore dei modi i prossimi incontri di campionato. Proprio i 12 nazionali hanno portato la società a decidere di non fare alcuna amichevole che è stata sempre abituale nel corso delle passate annate (in presenza di una sosta per l'Udinese).