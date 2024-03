Udinese | Team Raiola contro Lucca: “Andava convocato Pinamonti”

Un nuovo in bianconero in Nazionale. Dopo anni, tra le scelte di Spalletti, spicca l'inclusione di un giocatore friulano. Lorenzo Lucca è stato chiamato dal ct a discapito di Andrea Pinamonti. Questo, nonostante quest'ultimo abbia fatto registrare 9 reti in questa stagione di Serie A con il Sassuolo (rispetto ai 7 dell'attaccante dell'Udinese). L'agenzia di rappresentanza di Vincenzo Raiola, conosciuta come Team Raiola, ha reagito a questa decisione attraverso un post su Instagram, evidenziando alcune statistiche rilevanti: "Oltre ad essere il miglior marcatore italiano del campionato, Andrea ha un'impressionante capacità di reggere il gioco, oltre a praticare un pressing alto e costante e ha una finalizzazione clinica. Le sue prestazioni in questa stagione lo posizionano tra i migliori attaccanti Under 25 del Paese!".