Udinese | Il tecnico del Losanna: “Pafundi è atteso come se fosse Gesù”

Simone Pafundi potrebbe esordire già stasera con la maglia del Losanna. L'attaccante italiano è arruolabile per la sfida di campionato contro lo Zurigo e in Svizzera c'è grande attesa. Il suo arrivo ha scatenato i tifosi elvetici tanto che il tecnico Ludovic Magnin ha voluto schiacciare con veemenza il freno per questa euforia: “È un ottimo giocatore e saremmo felici se mostrasse quello che ha dimostrato finora nel calcio professionistico. Ma dobbiamo analizzare correttamente la sua situazione personale e per questo dobbiamo tenere i piedi per terra”.