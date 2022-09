Notizie Udinese | Tegola Masina! Ecco gli esiti degli esami strumentali

I bianconeri hanno comunicato sul proprio sito ufficiale gli esiti degli esami svolti da Adam Masina dopo l'infortunio rimediato al ginocchio

Redazione

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda l'infortunio subito ieri di Adam Masina al ginocchio destro. Il laterale marocchino, infatti, stamattina ha svolto gli esami strumentali per conoscere l'entità dell'infortunio. Ma andiamo per gradi.

Adam Masina ieri ha giocato la quarta gara da titolare consecutiva da quando veste la maglia bianconera. L'esterno arrivato dal Watford si è da subito integrato nei meccanismi tattici di Sottil, tanto da divenirne in poco tempo un ingranaggio insostituibile. Come raccontato dai compagni, il classe '94 ha portato molta esperienza e carisma all'interno dello spogliatoio, a testimoniare l'ormai accertato ruolo di leader. Negli incontri effettuati ha saputo destreggiarsi in diverse posizioni del campo, tra cui l'esterno alto nel centrocampo a 5 o il braccetto di sinistra nella difesa a tre. Abilità che gli hanno consentito l'elevato minutaggio a discapito di altri interpreti. Ora però Sottil dovrà fare meno di lui per diverse gare. Scopriamo insieme quanto.

Gli esiti degli esami strumentali

Pochi minuti fa l'Udinese ha diramato sul proprio sito ufficiale gli esiti degli esami sottoposti stamane da Masina. Il portale bianconero ha riferito che "l’esito degli esami strumentali effettuati oggi da Adam Masina, hanno riportato un’importante distorsione al ginocchio destro la cui entità sarà valutata dal professor Mariani con una visita di controllo in programma lunedì presso la clinica Villa Stuart di Roma". Notizie che quindi non rassicurano affatto l'ambiente friulano, consci di poter perdere a lungo il proprio giocatore. Il peggio che si può temere è la rottura del crociato, infortunio che terrebbe fuori il neo acquisto almeno fino a inizio 2023. Ma fortunatamente, al momento, non si hanno riscontri positivi da questo punto di vista. Vedremo se nelle ultime ore di mercato Marino farà un tentativo per un sostituto low cost. Nel mentre, non perderti il live delle ultime trattative di mercato che riguardano l'Udinese. Ecco dove seguire tutti gli aggiornamenti in diretta <<<