Notizie Udinese – Tegola per Runjaic: un centrocampista finisce ai box

Altro guaio in casa Udinese. Dopo aver perso Okoye e Davis la scorsa settimana, adesso Runjaic perde un centrocampista titolare

La grande varietà di alternative nella rosa friulana continua a subire defezioni. Lunedì scorso l'Udinese ha vinto una gara pesantissima contro il Monza, non potendo comunque avere a disposizione Okoye, Davis, Payero, Deulofeu e Sanchez, causa infortuni. Se da una parte il cileno è pronto a tornare in panchina nella prossima gara, dall'altra l'infermeria friulana non accenna a svuotarsi.