Udinese – Tegola pesante per Runjaic, due big ai box: i tempi di recupero

Nicola Badursi 8 dicembre - 08:55

Non finiscono i guai per mister Runjaic per quanto riguarda gli infortuni questa stagione. Oltre a Sanchez, Payero e Deulofeu, negli ultimi giorni si sono dovuti fermare ai box l'attaccante inglese Keinan Davis e il portiere nigeriano Maduka Okoye.

Entrambi hanno riportato due lesioni diverse. Per l'attaccante si è trattato di una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra. Lo stop non dovrebbe andare oltre le due settimane. L'infortunio di Okoye è di entità maggiore: il ragazzo sarà costretto ad operarsi a causa di una lesione del legamento scafo-lunato del polso destro. Un rientro è ipotizzabile in 3/4 mesi.

Così mister Runjaic perde due pedine importanti che avrebbero potuto aiutare la squadra a uscire da questo periodo difficile. Non sono ancora chiare e definite le tempistiche per i rispettivi recuperi. Nel frattempo Lunedì in vista della gara contro il Monza di Nesta, dovrebbero scendere in campo Lucca per supportare Florian Thauvin nel duo di attacco, mentre il 22enne Razvan Sava farà il suo esordio tra i pali.