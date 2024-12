Udinese News – Altra tegola per Runjaic: un difensore finisce ai box

Non c'è pace per la squadra di Runjaic . Dopo aver perso di recente Lovric e Zarraga , adesso è arrivata un'altra triste ufficialità: Lautaro Giannetti ha rimediato un affaticamento muscolare. Tale situazione era già stata avvertita subito dopo la gara contro il Napoli e dopo i recenti allenamenti il giocatore è stato costretto a fermarsi per un po'.

Precisamente salterà la gara di stasera contro l'Inter in Coppa Italia e con il 90% delle probabilità non sarà disponibile nemmeno per la partita contro la Fiorentina in campionato ( fissata per Lunedì 23 Dicembre). Una buona notizia c'è: il giocatore argentino non ha riportato nessuna lesione al muscolo interessato, pertanto l'obiettivo è di riavere Lautaro a disposizione per la partita contro il Torino in campionato ( fissata il 29 Dicembre).