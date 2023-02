News Udinese / Il punto su Deulo: la speranza è riaverlo a fine aprile

Dopo la mazzata arrivata a inizio febbraio, con l'annuncio della necessità di un intervento per Gerard Deulofeu, adesso si iniziano a ipotizzare i tempi di recupero. L'attaccante catalano si è sottoposto a inizio mese a un intervento di fissazione capsulare del ginocchio che ancora gli dava fastidio dopo l'infortunio del Maradona. La squadra sta sentendo molto la sua mancanza, non riuscendo più a essere imprevedibile in avanti come prima. Adesso si lavora per cercare di sostituirlo con i giocatori presenti sul campo da gioco, soprattutto puntando sul recupero fisico di Thauvin.