Udinese – Tempo di guardare al futuro: in arrivo il Torino a Udine

Analizzare il passato è una delle chiavi per guardare al futuro. La partita di ieri contro la Fiorentina è stata un ottimo test per valutare lo spessore e il carattere della squadra. Adesso però non c'è tempo da perdere: è in arrivo l'ultima partita dell'anno 2024 e l'Udinese si troveranno a fronteggiare il Torino al Bluenergy Stadium.