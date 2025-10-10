Udinese News – Udine scenario di future tensione? Italia-Israele si avvicina

Il 14 Ottobre avrà luogo Italia-Israele al Bluenergy Stadium: le tensioni sembrano essere ancora presenti all'interno del paese

Domani la squadra nazionale si prepara a sfidare l 'Estonia a Tallin , ma l'attenzione è già rivolta al match contro Israele , fissato per martedì 14 ottobre a Udine . La Gazzetta dello Sport riporta che, nonostante l’annuncio di pace da parte di Trump , il livello di allerta rimane al massimo, cioè a 4. Si teme che gruppi violenti possano infiltrarsi, il che porta a varie restrizioni. Continuano le discussioni per prevenire problemi di sicurezza pubblica, inclusi possibili manifestazioni all'interno dello stadio dell'Udinese .

La squadra israeliana alloggerà in un sito segreto e non arriverà all'aeroporto di Ronchi dei Legionari , ma piuttosto a Venezia o in Slovenia. Il Mossad proteggerà gli sportivi israeliani. Il Bluenergy Stadium, che può accogliere fino a 25. 000 spettatori, avrà meno di 5. 000 tifosi presenti.

Il giorno dell'evento saranno mobilitati circa 1. 000 agenti delle forze dell’ordine da tutta la regione del Triveneto. Due elicotteri sorveglieranno la situazione dall’alto. Il piano di sicurezza è molto più esteso rispetto a quello di un anno fa. E, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, “al Viminale nessuno si sente al sicuro”.