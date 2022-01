Notizie Udinese – Teodorczyk: ”Ecco cosa non ha funzionato con i friulani”

Lukasz Teodorczyk è ufficialmente un nuovo calciatore del Vicenza. Nel corso della sua presentazione, il polacco ha parlato anche dell'Udinese

Nell'agosto del 2018, l'Udinese ha acquistato per circa 3,5 milioni Lukasz Teodorczyk dall'Anderlecht. L'attaccante è arrivato con molte aspettative, ma non è riuscito a lasciare un buon ricordo. In due anni con la maglia bianconera ha disputato trenta partite e realizzato un solo gol, quello del febbraio 2019 contro il Chievo, ribattendo in rete un suo calcio di rigore parato. Nella scorsa stagione, ha giocato in prestito al Charleroi, club che milita nella Pro League belga. Tuttavia, il polacco in quindici presenze non ha segnato nessun gol. Tornato ad Udine, è stato messo fuori rosa. Marino ha provato a piazzarlo in tutti i modi, ma alla fine è stata scelta la via della risoluzione del contratto. Il polacco ha così potuto firmare liberamente con il Vicenza. Queste le sue parole.

Parla Teodorczyk

Nel corso della conferenza di presentazione con il club veneto, l'attaccante ha parlato anche dell'Udinese. ''Sono felice di aver firmato per questo club perchè mi piacciono le sfide. Voglio aiutare la squadra e spero di fare tanti gol per cambiare questa classifica e conquistare la permanenza in Serie B. La mia migliore caratteristica è quella di proteggere la palla, ma spero che arrivino anche i gol, mi piace stare vicino alla porta e ho fame di giocare'' - prosegue il polacco - ''Cosa non ha funzionato all'Udinese? Non ho avuto molto spazio, ma ormai quello è il passato, ora sono qui. Per me è la prima volta che mi capita di giocare in una situazione difficile come questa''.

Altre cessioni

L'Udinese è molto attiva sul fronte cessioni. Dopo aver detto addio a Teodorczyk e Forestieri, il club si prepara a vendere anche Samir. Il brasiliano è sempre più vicino al Watford. Inoltre, rimangono sempre in uscita anche Jens Stryger Larsen ed Ilija Nestorovski, il quale piace molto in Serie B. Attenzione, poi, a Nacho Pussetto che ha richieste da Genoa e Sassuolo.