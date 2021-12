Udinese – Terremoto Marino / E’ arrivato il momento di fare piazza pulita

La squadra bianconera ha iniziato una nuova era , dopo due anni il fantastico rapporto instaurato con Luca Gotti è andato incrinandosi con il tempo ed ora la soluzione migliore era quella di cambiare guida. Il prescelto è comunque vicinissimo alle idee dell'ex tecnico friulano. Non a caso, stiamo parlando del suo secondo.

Oramai è noto a tutti che il nuovo tecnico bianconero è Gabriele Cioffi , oggi compie una settimana dal suo insediamento. La sua esperienza è iniziata al meglio, ma potrebbe anche migliorare con il passaggio del turno in Coppa Italia, dove oggi verrà affrontato il Crotone.

Nel frattempo il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a darsi da fare sul mercato. Non solo in entrata, ma anche in uscita deve dire la sua. Diversi i giocatori che vogliono separarsi dalla società bianconera. Desiderano più spazio e di conseguenza una nuova avventura. Andiamo a vedere tutti i protagonisti <<<